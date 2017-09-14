İşgalci İsrail Askerleri 8 Filistinliyi Gözaltına Aldı!
İşgalci İsrail yönetimine bağlı askerlerin Batı Şeria’da 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
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İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail askerlerinin, “terör faaliyetlerine” karıştıkları iddiasıyla 8 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.
Öte yandan, işgalci İsrail ordusunun Hamas’ın el-Halil kentinin Yatta beldesinde bir aileye yaptığı bağışa el koyduğu belirtildi.
İşgalci İsrail, söz konusu ailenin “çocuklarından birinin saldırı eylemine karıştığı” gerekçesiyle evini yıkmıştı.
İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Filistin makamlarının resmi verilerine göre, işgalci İsrail’in hapishanelerinde 300’ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.
Kaynak: AA
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