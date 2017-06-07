İşgalci İsrail Askerleri 8 Filistinliyi Gözaltına Aldı!

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Batı Şeria’nın kuzeyindeki Celme köyü, Kalkilya ve Tubas beldeleri ile orta kesimde yer alan Beyt Avar ve Hazma beldelerinde Filistinlilere ait evlere gece saatlerinde baskın düzenlendiği duyuruldu.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, baskınlar sonucu “terör eylemlerine” karıştıkları iddia edilen 8 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İşgalci İsrail’e bağlı hapishanelerde 300’ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.