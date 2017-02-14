İşgalci İsrail Askerleri 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı!
İşgalci İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
AA’da yer alan habere göre, işgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gerekçesine dâir bir bilgi verilmeksizin, Batı Şeria’nın Beyt Sahur, Beyt Füccar Fakkua beldeleri, Ayide, Arrub mülteci kampları ile el-Halil ve Kalkiliya kentlerinde yoğunlaşan operasyonlarda 7 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.
Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Komisyonu verilerine göre, işgalci İsrail’in hapishanelerinde aralarında 300 çocuk, 51 kadın, 21 gazetecinin de olduğu yaklaşık 7 bin tutsak bulunuyor.
İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria ve Kudüs’te Filistinlilerin evlerine sık sık gece baskınları düzenleyerek çeşitli suçlamalarla gözaltılar gerçekleştiriyor.
Etiketler: israil, filistin, gözaltı, batı şeria
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