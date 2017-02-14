İşgalci İsrail Askerleri 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı!

»Ana Sayfa»Filistin
14.02.2017 19:33
İşgalci İsrail Askerleri 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı!
İşgalci İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, işgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gerekçesine dâir bir bilgi verilmeksizin, Batı Şeria’nın Beyt Sahur, Beyt Füccar Fakkua beldeleri, Ayide, Arrub mülteci kampları ile el-Halil ve Kalkiliya kentlerinde yoğunlaşan operasyonlarda 7 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Komisyonu verilerine göre, işgalci İsrail’in hapishanelerinde aralarında 300 çocuk, 51 kadın, 21 gazetecinin de olduğu yaklaşık 7 bin tutsak bulunuyor.

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria ve Kudüs’te Filistinlilerin evlerine sık sık gece baskınları düzenleyerek çeşitli suçlamalarla gözaltılar gerçekleştiriyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hamas, “Ezan Yasağı” Tasarısının Onaylanmasına Tepki Gösterdi13 Şubat 2017 Pazartesi 09:16
  • Siyonist İsrail 'Ezan Yasağı' Tasarısını Onayladı12 Şubat 2017 Pazar 21:13
  • İşgalci İsrail Polisi Batı Şeria’da 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı!12 Şubat 2017 Pazar 08:04
  • İşgalci İsrail’in “Yıkım Siyaseti” Protesto Edildi12 Şubat 2017 Pazar 07:57
  • İsmail Heniyye: Hamas ve Mısır Yeni Bir Sayfa Açtı11 Şubat 2017 Cumartesi 18:04
  • Gazze'de Engelli 3 Kardeşin Protez Hayali11 Şubat 2017 Cumartesi 16:54
  • Mısır Cuntası Refah Sınır Kapısı’nı Geçici Olarak Açtı!11 Şubat 2017 Cumartesi 11:44
  • “En Az 15 Bin Filistinli Tutsak Serbest Bırakılmalı”11 Şubat 2017 Cumartesi 11:24
  • Siyonist İsrail Askerlerinin Korumasında İşgal11 Şubat 2017 Cumartesi 03:49
  • İşgalci İsrail’in Hapishaneler İdaresi ile Filistinli Tutsaklar Anlaştı10 Şubat 2017 Cuma 23:19
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Zekiye-Muharrem Baykul Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim