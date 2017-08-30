İşgalci İsrail Askerleri 3 Filistinliyi Gözaltına Aldı!

Filistinli şarkıcı Ömer el-Bergusi’nin amcası Abdulkerim el-Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgalci İsrail askerlerinin ailenin Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki evine baskın düzenleyerek yeğenini gözaltına aldığını ve evde bulunan ses kayıt cihazlarına el koyduğunu söyledi.

“Baskın sırasında bir İsrail subayı, Ömer’in şarkılarında şiddete teşvik edici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi.” diyen el-Bergusi, Yahudi yerleşimciler tarafından yeğenine karşı sosyal medyada yoğun bir kışkırtma kampanyası yürütüldüğünü belirtti.

el-Bergusi, yeğeninin arkadaşlarından müzisyen Naci er-Rimavi ve stüdyo sahibi Nezzal el-Bergusi’nin de bu sabah Ramallah’ın Kober köyünde gözaltına alındığını aktardı.

Gözaltına alınan şarkıcı Ömer el-Bergusi, son zamanlarda çıkardığı albümünde, işgal altındaki Batı Şeria’da 3 Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçlanan Filistinli Ömer el-Abd’e övgüde bulunmuştu.

el-Bergusi, bazı şarkılarında, “Arap Kober’de otomatik silah sesi duydum, Ömer çalılıkları aşarak saldırıyı gerçekleştirdi.” ifadelerine yer vermişti.

İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri üzerine 21 Temmuz’da Halamiş yerleşim biriminde 3 Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan Filistinli el-Abd olayın ardından gözaltına alınmıştı.

İşgalci İsrail güçleri, 16 Ağustos’ta el-Abd’in Kober köyünde bulunan evini yıkmıştı. İşgalci İsrail’e bağlı askerî mahkeme de el-Abd’in annesini 1 ay, babasını 2 ay, iki kardeşi ile amcasını da sekizer ay hapis cezasına çarptırmıştı.