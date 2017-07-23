İşgalci İsrail Askerleri 23 Filistinliyi Gözaltına Aldı!

İşgalci İsrail’in iç istihbarat servisi Şin Bet tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın farklı kentlerinde işgalci İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendiği duyuruldu.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, baskınlarda Hamas mensubu olduğu belirtilen 23 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgalci İsrail askerleri bu sabah Batı Şeria’nın güneyindeki Selfit ve Eriha kentinde Filistin Yasama Meclisi’nden iki milletvekilini gözaltına almıştı.

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti’nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, işgalci İsrail’e bağlı hapishanelerde 481’i işgal altındaki Doğu Kudüs’ten olmak üzere 57’si kadın, 300’ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.