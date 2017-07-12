İşgalci İsrail Askerleri 21 Filistinliyi Gözaltına Aldı!

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda “terör eylemlerine karıştıkları” iddia edilen 21 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İşgalci İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria’nın Cenin kentindeki bir mülteci kampına düzenledikleri baskında iki Filistinliyi katletmişti.

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İşgalci İsrail’e bağlı hapishanelerde 300’ü çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA