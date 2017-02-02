İşgalci İsrail Askerleri 21 Filistinliyi Gözaltına Aldı
İşgalci İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 21 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzey ve güneyine düzenlenen operasyonlarda, taş ve molotofkokteyli atılmasına işaret edilerek "terör eylemlerine" karıştıkları şüphesiyle 21 Filistinli gözaltına alındı.
Açıklamada, gözaltına alınanlardan 3'ünün Hamas üyesi olduğu ifade edildi.
İşgalci İsrail güçleri çeşitli gerekçelerle hemen her gün Filistinlilere yönelik operasyonlar düzenliyor.
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