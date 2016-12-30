İşgalci İsrail Askerleri 2 Filistinliyi Gözaltına Aldı!
İşgalci İsrail askerlerinin, Kudüs’te 2 Filistinli genci gözaltına aldığı bildirildi.
AA’nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, işgalci İsrail güçleri, Kudüs’ün doğusunda yer alan Hizma beldesine baskın düzenleyerek beldenin güney girişini kapattı.
Tanıklar, işgalci askerlerin bölgede ikamet eden Filistinli gençler Mehran Muhammed Sabih ile Ahmed Ziyad Kenan’ı gözaltına aldığını belirtti.
Gözaltılar sırasında Filistinli gençlerin işgalci İsrail askerlerine taş atarak tepki gösterdiği, askerlerin de Filistinli gruba plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği kaydedildi.
İşgalci İsrail’in makamlarından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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