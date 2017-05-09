İşgalci İsrail Askerleri 15 Filistinliyi Daha Gözaltına Aldı!
İşgalci İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
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İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde 3’ü Hamas mensubu olduğu öne sürülen 15 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.
AA’da yer alan habere göre, gözaltıların el-Halil kenti, Nur Şems Kampı, Ceyus köyü, Takku ve Şeyh Sa’d beldelerinde yoğunlaştığı ifade edildi.
Filistin kurumlarının hazırladığı rapora göre, işgalci İsrail’in hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli esir bulunuyor.
Etiketler : israil, filistin, batı şeria, gözaltı
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