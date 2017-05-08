İşgalci İsrail Askerleri 13 Filistinliyi Gözaltına Aldı!

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde 5’i Hamas mensubu olduğu öne sürülen 13 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, gözaltıların el-Halil ve Kalkiliya kentleriyle Fer’un ve Takku beldesinde yoğunlaştığı kaydedildi.

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin kurumlarının hazırladığı rapora göre, işgalci İsrail’in hapishanelerinde yaklaşık 7 bin olarak Filistinli tutuklu bulunuyor.