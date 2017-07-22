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İşgalci İsrail Askeri Namaz Kılan Müslümana Tekme Attı

İşgalci İsrail Askeri Namaz Kılan Müslümana Tekme Attı

Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda Cuma namazı sonrası Siyonist İsrail polisi Müslümanlara insanlık dışı müdahalede bulundu.

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Siyonist İsrail polisinin plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralandı.

Polis köpeklerini Müslümanların üstüne salan işgal güçleri, yolda namaz kılan bir Filistinliye tekme attı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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