İşgalci İsrail Askeri Namaz Kılan Müslümana Tekme Attı

Siyonist İsrail polisinin plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralandı.

Polis köpeklerini Müslümanların üstüne salan işgal güçleri, yolda namaz kılan bir Filistinliye tekme attı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.