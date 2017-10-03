İşgalci İsrail Arakib Köyünü 119’uncu Kez Yıktı!

Arakib’i Savunma Komitesi üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin bu sabah Necef (Negev) Çölü’nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyüne baskın düzenlediğini ve “ruhsatsız” olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait bütün evleri buldozerle yıktığını söyledi.

İşgalci İsrail’in Arakib köyünde Temmuz 2010’dan bu yana 119’uncu kez yıkım yaptığını ifade eden et-Turi, “İsrail daha önce köyümüzü ayda bir yıkıyordu, şimdi ise iki ya da üç haftada bir yıkım gerçekleştiriyorlar. Biz ise topraklarımızda sağlam bir şekilde duracağız ve İsrail’in yıktığı evleri yeniden inşa edeceğiz. Çünkü burası bizim toprağımız.” dedi.

Direniş Sürüyor

Arakib köyünde, 87 Filistinli yaşıyor. İşgalci İsrail yönetimi, köyün “yasa dışı” yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, işgalci İsrail’in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler, işgalci İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor. İşgalci İsrail en son 14 Eylül’de Arakib köyünde yıkım yapmıştı.

İşgalci İsrail Necef Çölü’nün Büyük Bölümüne El Koydu

Necef bölgesindeki köylere elektrik ve su gibi yaşam için zorunlu olan hizmetleri sunmayan işgalci İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, işgalci İsrail şimdiye kadar, 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü’nün 11 milyon dönümüne el koydu.