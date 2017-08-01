İşgalci İsrail Arakib Köyünde 116’ncı Kez Yıkım Yaptı!

Arakib’i Savunma Komitesi’nin üyesi Aziz Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Negev Çölü’nde bulunan Arakib köyüne sabahın erken saatlerinde baskın düzenleyen işgalci İsrail güçlerinin, Filistinlilere ait bütün evleri “ruhsatsız” olduklarını iddia ederek buldozerle yıktığını söyledi.

İşgalci İsrail’in Temmuz 2010’dan bu yana Arakib köyünde 116’ncı kez yıkım gerçekleştirdiğini belirten Turi, tekrar eden yıkımlar nedeniyle betondan ev yapma imkânı olmayan köylülerin yaptıkları derme çatma evlerde hayat mücadelesi verdiğini ifade etti.

“Amaçları Topraklarımızın Üstüne Konmak”

Turi, “Bizi yakıcı güneşin altında bıraktılar. Amaçları bizi buradan göndermek ve topraklarımızın üstüne konmak.” dedi.

Köydeki evlerin ahşap, plastik ve tenekeden yapıldığına işaret eden Turi, “Allah’a şükürler olsun ki gönüllülerin yanı sıra kadın ve çocukların da yardımıyla yıkılan evlerimizi yeniden yapmaya başladık.” diye konuştu.

Köyde 87 Filistinli Yaşıyor

İşgalci İsrail güçlerinin en son 5 Temmuz’da yıkım gerçekleştirdiği Arakib köyünde İsrail vatandaşı 87 Filistinli yaşıyor. İşgalci İsrail, Negev bölgesindeki köylere elektrik ve su gibi yaşam için zorunlu hizmetleri sunmuyor ve burada yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynakları, işgalci İsrail’in şimdiye kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Negev Çölü’nün 11 milyon dönümüne el koyduğunu belirtiyor.

İşgalci İsrail, Arakib köyünün “yasa dışı” yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail’in kurulmasından çok önce kendilerine dedelerinden miras kaldığını belirterek işgalci İsrail’in bu iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor.