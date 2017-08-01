İşgalci İsrail Al Jazeera'nin Kudüs Ofisini Kapatacak

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail İletişim Bakanı Kara, Al Jazeera'nin Kudüs ofisini kapatmaya imkan sağlayacak bir yasa taslağı hazırlanması için bakanlıktaki hukuk birimi ve Televizyon Yayın İdaresi ile görüşmeler yaptığını açıkladı.