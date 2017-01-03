İşgalci İsrail 34 Filistinliyi Gözaltına Aldı

»Ana Sayfa»Filistin
03.01.2017 14:22
İşgalci İsrail 34 Filistinliyi Gözaltına Aldı
İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Cenin, Nablus, Tulkerm, Ramallah, Beytullahim ve El-Halil kentlerinden 34 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu Filistinlilerden 12’sinin Hamas mensubu olduğu öne sürüldü.

İsrail güçleri işgal altında tuttukları Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

 

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