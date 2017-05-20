İşgalci İsrail 30 Yaşın Altındaki Filistinlilere Mescid-i Aksa’yı Yasakladı
Filistin'deki işgalini sürdüren İsrail, Ramazan ayı boyunca 30 yaş altındaki Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişlerini yasakladı.
Ramazan Ayı'nın girmesiyle zulümlerini arttıran İşgalci İsrail devleti bu sene de müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesini engelleyecek bir takım kararlar aldı.
Alınan kararlara göre 30 yaş altındaki gençlerin Ramazan Ayı boyunca Mescid-i Aksa'ya girişlerine müsaade edilmeyecek. Sadece Cuma günleri geçerli olmak üzere 30 ila 40 yaş arasındaki erkek Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine müsaade edilecek.
Kadir Gecesine özel olmak şartıyla 40 yaş üstü kadın ve erkeklerin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verilecek.
Öte yandan Ben Gorion havaalanından Mescid-i Aksa'ya sadece 500 seferin yapılmasına müsaade edilecek.
İşgal altındaki Gazze içinse sadece Cuma günleri 100 tane 55 yaş üstü erkek Mescid-i Aksaya giriş yapabilecek. Haftanın diğer günleri 300 kişiye izin verilecek.
KAYNAK: STAR
HABERE YORUM KAT