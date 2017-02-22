İşgalci İran Suriye’den Davetsiz Misafirleri Zorla Çıkartacakmış!
İran’da düzenlenen 6. Filistin İntifadası’na Destek Konferansı’na katılmak adı altında Tahran’da bulunan Beşşar Esed rejiminin Halk Meclisi Başkanı Hediye Abbas’la ortak basın toplantısında konuşan İran’ın dinî lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Ankara’yı sert sözlerle hedef aldı.
“Ya Kendileri Çıkar Ya da Çıkarılırlar”
Türkiye’nin Suriye konusunda planladığı hedeflerine ulaşmadığından bu tip açıklamalara başvurduğunu ileri süren Velayeti, “Türkiye makamları Şam’a gidip Emevi Camisi’nde namaz kılmak istiyordu ancak beklentileri gerçekleşmedi ve asla da gerçekleşmeyecek. Kazanan Suriye halkı ve devleti olacak.” diye konuştu.
İran’ın, Irak ve Suriye’deki yönetimlerin resmî daveti üzerine bu iki ülkede bulunduğunu söyleyen Velayeti, “İzinsiz ve davetsiz bu iki ülkeye girenler buralardan çıkmalılar. Ya kendileri çıkar ya da Irak ve Suriye halkı onları çıkarır.” dedi.
Neler Olmuştu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn ziyâreti sırasında İran’ın Irak ve Suriye’de “Pers milliyetçiliği” politikası izlediğini söylemişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Münih’te İran’ı “mezhepçilik yapmakla” eleştirmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ise İran’a yönelik Türkiye’den yapılan açıklamalara tepki göstererek, “Türkiye konusunda sabırlı davranıyoruz; ancak, sabrımızın da bir sınırı var. Türkiyeli dostlarımız bu tip ifadelerini tekrarlarsa biz de susmayıp karşılık vereceğiz.” demişti. İran, ayrıca, aynı gün Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi’ni de Dışişleri Bakanlığı’na çağırmıştı.
Önceki gün konuşan Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu ise İran’la ilgili, “Ülkesine mülteci olarak sığınan insanları dahi savaş alanına sürmekten çekinmeyen bir ülkenin bölgedeki gerginliğin sorumlusu olarak başkalarını itham etmesi kabul edilebilir değil.” ifadelerini kullanarak Kasımi’ye yanıt vermişti.
Kaynak: Karar
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