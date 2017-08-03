İşgalci Güçler 23 Filistinliyi Gözaltına Aldı!

İsrail’in işgalci polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Vadi el-Ceviz, Ras el-Amud, et-Tur ve Beyt Hanina mahallelerinde düzenlenen baskınlarda 15 Filistinlinin gözaltına alındığı duyuruldu.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, gözaltına alınanların işgalci polis güçlerine molotof kokteyli ve taş atmakla suçlandığı kaydedildi.

Batı Şeria’da da 8 Gözaltı

Öte yandan, İsrail’in işgalci ordusundan yapılan yazılı açıklamada da, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen baskınlarda 8 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin “terör eylemlerine” karıştıkları iddia edildi.

Türlü Bahanelerle Sık Sık Baskın

İsrail’in işgalci güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli bahanelerle Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistinli kurumlar tarafından hazırlanan bir raporda, işgalci İsrail’e bağlı hapishanelerde 300’ü çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinlinin bulunduğu ifade ediliyor.