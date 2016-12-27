İşgalci Esed Güçleri Halep’i Yağmalıyor!

»Ana Sayfa»Suriye
27.12.2016 18:20
İşgalci Esed Güçleri Halep’i Yağmalıyor!
Suriye’de, Beşşar Esed güçlerinin Halep’in doğusundaki tahliye edilen evleri yağmaladığı bildirildi.

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beşşar Esed güçlerine bağlı Albay Suheyl el-Hasan komutasındaki birliklerce, kasım ayında başlatılan yağmalama olayları, son tahliyelerle birlikte hız kazandı.

Söz konusu güçlerin, bazı mahalleleri güvenlik çemberine aldığı, “bomba düzeneklerini imha etme” gerekçesiyle girdikleri evlerde de değerli eşyaları çaldıkları belirtildi.

Binlerce evin bu şekilde boşaltıldığı, evlerden özellikle elektronik eşyalar ve bakır kabloların çalındığı, bunların da Halep’in doğusundaki Cibrin kentine götürülerek satıldığı ifade edildi.

Yağmalama olaylarının, özellikle Seyfu’d-Devle, ez-Zibdiyye, Salahaddin ve es-Sukkeri mahallelerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Güvenlik gerekçesiyle kimliklerini açıklamayan kaynaklar, bölgede Esed güçlerine ait çok sayıda kontrol noktası olduğunu, eşyalarını beraberinde götürmek isteyen sivillerden fazla miktarda para istendiği, bu şekilde kişilerin eşyalarını bırakmaya zorlandığını kaydetti.

Halep’in merkezinin direnişçilerin kontrolündeki doğusunda ateşkes ve tahliyeler, Rusya ile Türkiye’nin ara buluculuğunda gerçekleşmişti. 15 Aralık Perşembe günü başlayan ve 8 günü bulan tahliye sürecinde on binlerce sivil ve silahlı direnişçi, yüzlerce otobüs ve binlerce sivil araçla Halep’ten çıkmıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • El-Bab’a Karşılık İdlib mi?27 Aralık 2016 Salı 12:26
  • Çavuşoğlu, Lavrov ile Telefonda Suriye’yi Görüştü27 Aralık 2016 Salı 12:07
  • Suriyeli Çocukların “Çadır Okul” Çilesi!27 Aralık 2016 Salı 11:20
  • “Bu Havada Çadırda Yaşamak Çok Zor”27 Aralık 2016 Salı 08:57
  • Suudi Arabistan’da Halep İçin Yardım Kampanyası27 Aralık 2016 Salı 08:07
  • Esed Rejimi Barada Vadisi'nde Sivilleri Vurdu26 Aralık 2016 Pazartesi 21:31
  • Halep'ten Getirilen Yaralı Sayısı 246'ya Ulaştı26 Aralık 2016 Pazartesi 13:06
  • “İran İlk Fırsatta İdlib’e Operasyon Başlatacaktır”26 Aralık 2016 Pazartesi 12:55
  • Esed Güçlerinin Sıradaki Hedefi İdlib Olabilir!26 Aralık 2016 Pazartesi 10:46
  • TSK ve ÖSO el-Bab’ı Tamamen Kuşattı26 Aralık 2016 Pazartesi 09:54
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Seyfettin ve Esra Kardeş Çiftinin Bebekleri Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim