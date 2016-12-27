İşgalci Esed Güçleri Halep’i Yağmalıyor!

Suriye’de, Beşşar Esed güçlerinin Halep’in doğusundaki tahliye edilen evleri yağmaladığı bildirildi.

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beşşar Esed güçlerine bağlı Albay Suheyl el-Hasan komutasındaki birliklerce, kasım ayında başlatılan yağmalama olayları, son tahliyelerle birlikte hız kazandı.

Söz konusu güçlerin, bazı mahalleleri güvenlik çemberine aldığı, “bomba düzeneklerini imha etme” gerekçesiyle girdikleri evlerde de değerli eşyaları çaldıkları belirtildi.

Binlerce evin bu şekilde boşaltıldığı, evlerden özellikle elektronik eşyalar ve bakır kabloların çalındığı, bunların da Halep’in doğusundaki Cibrin kentine götürülerek satıldığı ifade edildi.

Yağmalama olaylarının, özellikle Seyfu’d-Devle, ez-Zibdiyye, Salahaddin ve es-Sukkeri mahallelerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Güvenlik gerekçesiyle kimliklerini açıklamayan kaynaklar, bölgede Esed güçlerine ait çok sayıda kontrol noktası olduğunu, eşyalarını beraberinde götürmek isteyen sivillerden fazla miktarda para istendiği, bu şekilde kişilerin eşyalarını bırakmaya zorlandığını kaydetti.

Halep’in merkezinin direnişçilerin kontrolündeki doğusunda ateşkes ve tahliyeler, Rusya ile Türkiye’nin ara buluculuğunda gerçekleşmişti. 15 Aralık Perşembe günü başlayan ve 8 günü bulan tahliye sürecinde on binlerce sivil ve silahlı direnişçi, yüzlerce otobüs ve binlerce sivil araçla Halep’ten çıkmıştı.