İşgalci Esed Güçleri Halep’i Yağmalıyor!
AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beşşar Esed güçlerine bağlı Albay Suheyl el-Hasan komutasındaki birliklerce, kasım ayında başlatılan yağmalama olayları, son tahliyelerle birlikte hız kazandı.
Söz konusu güçlerin, bazı mahalleleri güvenlik çemberine aldığı, “bomba düzeneklerini imha etme” gerekçesiyle girdikleri evlerde de değerli eşyaları çaldıkları belirtildi.
Binlerce evin bu şekilde boşaltıldığı, evlerden özellikle elektronik eşyalar ve bakır kabloların çalındığı, bunların da Halep’in doğusundaki Cibrin kentine götürülerek satıldığı ifade edildi.
Yağmalama olaylarının, özellikle Seyfu’d-Devle, ez-Zibdiyye, Salahaddin ve es-Sukkeri mahallelerinde yoğunlaştığı kaydedildi.
Güvenlik gerekçesiyle kimliklerini açıklamayan kaynaklar, bölgede Esed güçlerine ait çok sayıda kontrol noktası olduğunu, eşyalarını beraberinde götürmek isteyen sivillerden fazla miktarda para istendiği, bu şekilde kişilerin eşyalarını bırakmaya zorlandığını kaydetti.
Halep’in merkezinin direnişçilerin kontrolündeki doğusunda ateşkes ve tahliyeler, Rusya ile Türkiye’nin ara buluculuğunda gerçekleşmişti. 15 Aralık Perşembe günü başlayan ve 8 günü bulan tahliye sürecinde on binlerce sivil ve silahlı direnişçi, yüzlerce otobüs ve binlerce sivil araçla Halep’ten çıkmıştı.
- Yorumlar 0
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
- "HDP, PKK'sız Bir Gelecek Tahayyül Edebilmeliydi"Akademisyen Vahap Coşkun’a göre HDP de en başta PKK’nın hendek siyasetini yanlış buluyordu, ancak PKK eleştirileri ihanet olarak tanımlayınca HDP bunun karşısında duramadı.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'
- El-Bab’a Karşılık İdlib mi?
- İran, Barzani’ye Karşı KYB ile Goran’ı Birleştiriyor
- Islahatçı Bir Kur'an Şairi Olarak Mehmet Akif Ersoy
- Kemalistler Mehmet Akif Ersoy'u da “İrtica 906” Diye Fişlemişler
- “Bu Havada Çadırda Yaşamak Çok Zor”
- Ev Hapsindeki İranlı Muhalif Lider Kerrubi İstifa Etti
- Orta Doğu'yu ve Dünyayı Değiştiren Yıl: 1516
- 16 Yıllık Bir Hukuk Skandalı ‘Umut Operasyonu’ Nihayet Tekrar Gündemde!
- Afgan Yönetimi ile Taliban Yeniden Masada
- İran’da Sünni Âlim Abdulaziz Abdi Tutuklandı!
- Suudi Arabistan’da Halep İçin Yardım Kampanyası
- El-Bab’a Karşılık İdlib mi?
- Suudi Arabistan’da Halep İçin Yardım Kampanyası
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'
- İran, Barzani’ye Karşı KYB ile Goran’ı Birleştiriyor
- Ev Hapsindeki İranlı Muhalif Lider Kerrubi İstifa Etti
- Kırk Birinci Yılında Mehmet Doğan’ın ‘Batılılaşma İhaneti’ Eseri Üzerine
- Sol-Faşistler Ankara Metrosunda Provokasyon Peşinde
- Bakanlığa Posta Koyan O Hakim Bakın Kim Çıktı?
- Aysel Tuğluk Gözaltına Alındı
- Kendisiyle Övünülen ‘Özel Kuvvetler’ İran’ın Yüzünü Kararttı!
- Gannuşi'den Irak ve Suriye'de Siyasi Çözüm Talebi
- İptal Edileceği Söylenen TEDES Cep Yakmaya Devam Ediyor
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim