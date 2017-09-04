İşgalci Askerlerin Yaraladığı Filistinli Hayatını Kaybetti!

Geçen ay gözaltına alındığı sırada işgalci İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan Filistinli genç Raid es-Salihi’nin vefat ettiği bildirildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki es-Salihi’nin geçen ağustos ayında, Batı Şeria’nın Beytullahim kentindeki ed-Dıheyşe Mülteci Kampı’nda gözaltına alınırken İsrail askerleri tarafından vurulduğunu hatırlatarak, Filistinli gencin tedavi gördüğü Hadassa Ayn Karim Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Karaki, es-Salihi’nin vurulmasının “savaş suçu” olduğunu belirterek, “Ölümünden İsrail sorumludur. Gözaltına alırken ateş açılmayabilirdi ancak kasıtlı olarak ve yakın mesafeden silahla vuruldu.” dedi.

Karaki, Filistinlilere yönelik işlenen bu tür suçlarla ilgili soruşturma komiteleri kurulması için çağrıda da bulundu.