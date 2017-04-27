İşgalci Askerlerin Geçen Ay Katlettiği Filistinli Kadın Defnedildi!
İşgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden ve naaşı yaklaşık bir aydır alıkonulan Filistinli kadın Siham Ratib Nemr’in cenazesi Kudüs’te toprağa verildi.
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Mescid-i Aksa’nın Babu’l Amud Kapısı’nın yakınında işgalci İsrail askerlerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla geçen ay katledilen Filistinli kadın Siham Ratib Nemr’in cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.
AA’da yer alan habere göre, Filistinli kadının naaşı, Doğu Kudüs’teki Şa’fat Mülteci Kampı Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Anata beldesindeki Şüheda Kabristanı’nda toprağa verildi.
Filistin Kızılayı, işgalci İsrail askerleri tarafından Kudüs’te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla yaklaşık bir ay önce vurularak katledilen Filistinli kadının naaşının dün işgalci İsrail tarafından teslim edildiğini duyurmuştu.
Etiketler : filistin, israil, siham ratib nemr
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