İşgalci Askerlerden Mülteci Kampına Baskın: 3 Yaralı!

AA’nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, işgalci İsrail askerlerinin Kudüs’ün kuzeydoğunda yer alan Kalandiya Mülteci Kampı’na baskın düzenleyip 3 Filistinli genci gözaltına almasının ardından askerlerle Filistinliler arasında çatışma çıktı.

İşgalci İsrail askerleri, taş atarak direnen Filistinlilere gerçek ve plastik mermiler ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak karşılık verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığı, bu kişilerin Ramallah’taki Filistin Medical Kompleks’e nakledildiği duyuruldu.

Olayda çok sayıda kişinin de gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

İşgalci İsrail askerleri zaman zaman Batı Şeria ve Kudüs’te, askeri tatbikat yapmak ya da gözaltına almak amacıyla Filistinlilere ait bölgelere baskın düzenliyor.