İşgalci Askerlerden Batı Şeria’da Filistinlilere Müdahale!

İşgalci İsrail askerlerinin eşlik ettiği yüzlerce Siyonist yerleşimcinin sabaha karşı Batı Şeria’nın Nablus kentinde yer alan Hz. Yusuf’un makamı olarak kabul ettikleri türbeye girmesi gerginliğe neden oldu.

AA’da yer alan habere göre, Filistinli gençler, yerleşimcilerin türbeye girmesine taş ve molotofkokteyli atarak tepki gösterirken, işgalci İsrail askerleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale etti.

İşgalci İsrail askerleri tarafından gerçekleştirilen müdahale sırasında çok sayıda Filistinli gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Yahudiler, “Yusuf makamında” Hz. Yusuf’un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğuna işaret ederek bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslümana ait olduğunu ifade ediyor.