İşgalci Askerlerden Batı Şeria’da 8 Gözaltı!

AA’da yer alan habere göre, işgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde gece saatlerinde düzenlenen baskınlarda “terör eylemlerine karıştıkları” iddia edilen 8 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyen işgalci İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İşgalci İsrail yönetimine bağlı hapishanelerde 300’ü çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.