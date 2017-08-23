İşgalci Askerlerden Batı Şeria’da 6 Filistinliye Gözaltı!

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail askerlerinin, “terör faaliyetlerine” karıştıkları iddiasıyla 6 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, gözaltıların Nablus kenti, el-Celezun Kampı, Kefr Akab köyü ve el-Halil kentlerinde gerçekleştiği belirtildi.

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin makamlarının resmî verilerine göre, işgalci İsrail’in hapishanelerinde 300’ü çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.