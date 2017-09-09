İşgalci Askerlerce Katledilen Filistinli Gençler Defnedildi!

Geçen ay gözaltına alındığı sırada işgalci İsrail askerleri tarafından vurularak ağır yaralanan ve pazartesi günü hayatını kaybeden Filistinli tutuklu Raid es-Salihi (21) ile “bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu” iddia edilerek katledildikten sonra bir süredir naaşı alıkonulan Filistinli genç Kuteybe Zehran (17) için Batı Şeria’da geniş katılımlı cenaze törenleri düzenlendi.

AA’da yer alan habere göre, binlerce Filistinlinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından es-Salihi Beytullahim’de, Zehran ise Tulkerm’de toprağa verildi.

es-Salihi için düzenlenen törende kalabalığın sık sık “intikam” sloganları attığı, esnafın Beytullahim genelinde kepenk kapattığı görüldü.