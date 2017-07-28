İşgalci Askerler Gazze Sınırında Filistinli Bir Genci Katletti!

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın sözcüsü Eşref Kudra, işgalci İsrail askerlerinin sınırdaki Bureyc Kampı’nda gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş ettiğini belirtti.

AA’da yer alan habere göre, Kudra, açılan ateş sonucu Abdurrahman Ebu Humeyse (16) isimli gencin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Filistinli gençler, bir süredir işgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı sınır bölgelerinde protesto ediyor.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006’dan bu yana işgalci İsrail’in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.