İşgalci Askerler el-Halil’de Bir Filistinliyi Katletti!

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın güneyindeki el-Halil kentinde bir Filistinlinin, kontrol noktasına araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, Filistinlinin işgalci İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği, olayda biri kadın 2 işgalci askerin de hafif yaralandığı kaydedildi.

Filistin makamlarından olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar hayatını kaybeden Filistinlinin 30 yaşındaki Rafet Nazmi Hirbavi olduğu bilgisini aktardı.

Resmî istatistiklere göre, işgalci İsrail güçleri, 2015’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile Gazze’de 2 Ürdün vatandaşı ve 269 Filistinliyi katletti.

Söz konusu tarihten bu yana 47 işgalci asker ve polis de öldü.