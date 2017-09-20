İşgalci Askerler Doğu Kudüs’te 9 Filistinliyi Yaraladı!

Kudüs’e bağlı olmasına rağmen işgalci İsrail yönetiminin inşa ettiği “ayrım duvarı” ile şehirden koparılan Ebu Dis Mahallesi’ndeki Savunma Komisyonu Sözcüsü Hani el-Halebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “şüpheli birini” aradıklarını iddia eden çok sayıda işgalci İsrail yönetimine bağlı askerin Mahalle’ye baskın düzenlediğini söyledi.

Ebu Dis’te yer alan Kudüs Üniversitesi ve birçok okulu basan işgalci askerleri ile gençler arasında arbede çıktığını aktaran el-Halebi, işgalci askerlerin müdahalesi sırasında 9 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını, onlarcasının da göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtti.

el-Halebi, plastik mermiyle yaralanan bir öğrenci ve öğretmenin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967’den bu yana işgalci İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki yeri birbirinden ayıran işgalci İsrail, Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs’e geçişini engelliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te 200 bin, Batı Şeria’da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.