İşgalci Askerler Bir Filistinliyi Ağır Yaraladı!

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli bir gencin Kudüs’ün doğusunda yer alan Silvan beldesinde çıkan çatışmalarda işgalci İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır bir şekilde yaralandığı belirtildi.

Kudüs’teki el-İseviyye, Surbahir, Ebu Dis bölgeleri ile Şufat Kampı’nda da işgalci İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalar yaşandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, işgalci İsrail askerleri Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Öte yandan, Vadi Hulva Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamada, bir grup işgalci İsrail askerinin Kudüs’teki el-Makasıd Hastanesi’ni bastığı duyuruldu ancak şu ana kadar hastanede tedavi gören yaralıların gözaltına alındığına dair bir bilginin kendilerine ulaşmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA