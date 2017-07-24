İşgalci Askerler Batı Şeria’daki Gösterilere Saldırdı!

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria’da bulunan el-Bire kentinin girişindeki kontrol noktasının yakınında, Mescid-i Aksa’nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto etmek amacıyla gösteri yapan Filistinli üniversite öğrencilerine ses bombası ve göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanarak saldırdı.

AA’da yer alan habere göre, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, işgalci askerlerin gerçek mermiyle ateş açarak 4 öğrenciyi yaraladığı belirtildi.

Yaralı öğrencilerin Ramallah’taki Filistin Tıp Kompleksi’ne kaldırıldığı belirtilen açıklamada, çok sayıda kişinin de işgalci güçlerin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ne Olmuştu?

İşgalci İsrail polisi, 14 Temmuz’da Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi katletmişti. Olayda yaralanan 2 işgalci polisin ise hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatan işgalci güçler, Harem-i Şerif’i iki gün sonra açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İşgalci İsrail, Aksa’nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif’te egemenlik sağlamak istiyor.

Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil Aksa üzerinde hâkimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. İşgalci İsrail’in, Aksa’yı yönetme hakkını resmî olarak tanıdığı Aksa Vakfı’na danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi hâlinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa’nın zamansal ve mekânsal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.