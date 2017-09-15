İşgalci Askerler Batı Şeria’daki Gösterilere Müdahale Etti!

Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın farklı noktalarında Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı’nı protesto eden Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, müdahale sırasında onlarca kişinin gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edilen açıklamada, Filistinli gençlerin ise işgalci İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdiği kaydedildi.