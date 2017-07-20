İşgalci Askerler Batı Şeria’da Bir Filistinliyi Daha Katletti!

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentinde bulunan Takku beldesinin yakınında işgalci askerlere bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinliye ateş açıldığı belirtildi.

İşgalci İsrail’in devlet radyosu ise işgalci askerler tarafından vurulan Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yediot Ahronot gazetesi de Takku beldesinin yakınında yaşanan olayda işgalci İsrail tarafından ölen ya da yaralananın olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA