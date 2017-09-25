İşgalci Askerler Batı Şeria’da 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı!

İşgalci İsrail yönetimine bağlı ordudan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın farklı köy ve beldelerinde Filistinlilere ait evlere gece saatlerinde baskın düzenlendiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, baskınlar sonucu, “terör eylemlerine karıştıkları” iddia edilen 20 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgalci İsrail yönetimine bağlı güçler, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İşgalci İsrail yönetimine bağlı hapishanelerde 300’ü çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.