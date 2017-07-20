İşgalci Askerler Batı Şeria’da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı!

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın Akabe, Kubatiyye, Sayda, Deyr Şeref, İmanin, Salim, Rafat, İzna, Beni Naim ve Ruka köyleri ile el-Halil kentinde baskın düzenlendiği duyuruldu.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, gece düzenlenen baskınlarda “terör eylemlerine” karıştıkları iddia edilen 12 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İşgalci İsrail’e bağlı hapishanelerde 300’ü çocuk olmak üzere yaklaşık olarak 7 bin Filistinli bulunuyor.