İşgalci Askerler 27 Filistinliyi Yaraladı!

Batı Şeria’da yer alan Ramallah kentinin yakınlarındaki yasa dışı yerleşim biriminde yaşayan üç işgalciyi öldürdüğü belirtilen Filistinli Ömer Abd’in evi bugün yıkıldı.

Çok sayıdaki işgalci asker, Abd’in evinin bulunduğu Ramallah kentinin yakınlarındaki Kober köyüne baskın düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, işgalci askerlerle birlikte gelen buldozerler Abd’in ailesinin yaşadığı evi yıktı.

Yıkımın ardından işgalci askerler ile yıkıma tepki gösteren köydeki Filistinli gençler arasında arbede çıktı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanan işgalci askerlerin 27 Filistinliyi yaraladığı duyuruldu.

Açıklamada, 12 kişinin plastik mermiyle vurulduğu, 13’ünün yoğun gazdan etkilendiği, 2 kişinin ise düşme sonucu yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların üçü hastaneye kaldırılırken, diğerleri sahada bulunan ilk yardım ekipleri tarafından tedavi edildi.