İşgal Zindanlarında Tutulan Esir Milletvekili Sayısı Yeniden 12'ye Yükseldi

Filistin Esirleri Araştırma Merkezi, Selfit vilayetinden milletvekili Ömer Abdurrazık'ın bu sabah (23 Temmuz Pazar) erken saatlerde gözaltına alınmasıyla birlikte işgal rejimi zindanlarında esir tutulan Filistinli milletvekili sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Merkez sözcüsü Riyad El-Eşkar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, işgal güçlerinin bu sabah erken saatlerde milletvekili ve eski bakan Ömer Abdurrazık'ın evine baskın düzenlediğini bildirdi.

El-Eşkar, işgal güçlerinin 53 yaşındaki milletvekilinin evinde arama yaptığını ve milletvekilini gözaltına alarak götürdüğünü, böylece esir milletvekili sayısının 12'ye yükseldiğini ifade etti.

Milletvekili Ömer Abdurrazık'ın daha önce de 6 kez gözaltına alındığını ve toplam 6 yıl işgal zindanlarında esir tutulduğunu kaydeden El-Eşkar, son gözaltısının 2014 ortalarında El-Halil'de üç siyonist işgalcinin öldürülmesi olayının ardından gerçekleştiğini ve 9 ay sürdüğünü bildirdi.

El-Eşkar, Beytlahim'den milletvekilleri Enver Ez-Zebun ve Halid Tafiş'in serbest bırakılmasının ardından esir milletvekili sayısının düştüğünü fakat son gözaltılarla sayının yeniden yükseldiğini belirtti.

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