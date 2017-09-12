İşgal Yönetimi Kudüs'teki Şehitler Mezarlığı'nın Bir Bölümünü Yıktı
İşgal yönetimi Kudüs'ün tarihi surları yanında ve El-Esbat Kapısı yönünde yer alan Yusufiyye Mezarlığı bitişiğindeki Şehitler Mezarlığı'nın duvarını yıktı ve mezarlıkta tesviye çalışması yaptı.
Kudüs'teki Müslüman Mezarlıklarını Koruma Komitesi Başkanı Mustafa Ebu Zehra, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, işgal güçlerinin buldozerlerle Şehitler Mezarlığı'na baskın düzenlediğini ve tesviye çalışmalarına başladığını söyledi.
Ebu Zehra, Yusufiyye Mezarlığı bitişiğindeki Şehitler Mezarlığı'nda 1967'deki savaşta şehit olan 400 Filistinlinin yattığını bildirdi.
Mezarlıkta çalışmaların durdurulduğunu bildiren Ebu Zehra, Şehitler Mezarlığı'nın yeniden benzer bir ihlale maruz kalmaması için Müslüman Mezarlıklarını Koruma Komitesi'nin gerekli hukuki başvurularda bulunacağını açıkladı.
Kudüs kentini tamamen Yahudileştirmek ve kentin Arap ve Müslüman kimliğini yok etmek isteyen işgal rejimi tarihi Kudüs surları çevresinde Telmud Bahçeleri adıyla parklar inşa etmeyi planlıyor.
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