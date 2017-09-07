İşgal Yönetimi Kudüs'te 4 Bin Konutluk Yeni Bir Projeyi Onayladı

Haaretz gazetesi, internet sitesinde yayınladığı konuyla ilgili haberde, Kudüs kentinde arazi sıkıntısı olduğu için işgal yönetiminin söz konusu bölgede inşaat yapımını zorunlu gördüğünü ifade etti.

Haberde, Doğal Yaşamı Koruma Derneği ile çevre örgütlerinin projeye karşı çıktıkları ve bölgede inşaat yapmanın tabii güzelliğe ve pınarlara zarar vereceğini söyledikleri belirtildi.

Gazete, projenin 600 hektarlık bir alan üzerinde inşa edileceğini ve yaklaşık 4 bin konut yapılacağını bildirdi.

Bu arada, Filistinli planlama ve yerleşim uzmanı Halil Et-Tüfekci, İsrail'in Kudüs'e Yahudi devletinin başkenti gözüyle baktığını ve bu nedenle planlarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Et-Tüfekci, Quds Press Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşiminin işgal rejimi için geçici bir tepki olmadığını ve belli bir stratejiye dayandığını, bu stratejinin başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmaması olduğunu bildirdi.

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