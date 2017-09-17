İşgal Yönetimi İspanya'nın Finanse Ettiği Yol Çalışmasını Durdurdu

El-Hıdır beldesindeki Yahudi Yerleşimiyle Mücadele Komitesi Koordinatörü Ahmed Salah, Quds Press Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, işgal ordusunun beldede yol çalışması yapan araçları durdurduğunu, araçlara el koyma ve işçileri gözaltına alma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Salah, yol projesini İspanya Kalkınma ve İşbirliği Ajansı'nın finanse ettiğini ve Filistin Zirai Yardım Kurumu tarafından gerçekleştirildiğini, Filistinli çiftçilerin sahip oldukları tarım arazilerine daha kolay ulaşmalarını sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Beytlahim vilayetinin üçte ikisi, 13 Eylül 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması uyarınca "C Bölgesi" olarak tasnif ediliyor ve tamamen işgal güçlerinin kontrolüne bırakılıyor.

27 Yahudi yerleşkesiyle kuşatılan söz konusu bölgede işgalcilerce sık sık arazi gaspı yapılarak Yahudi yerleşimciler için yeni konutlar inşa ediliyor.

İsrail'de faaliyet gösteren insan hakları örgütü B'Tselem'e göre, Avrupa ülkeleri tarafından finanse edilen projelerin yıkılması işgal hükümetinin "C Bölgesi"nden Filistinlileri kovmakta kararlı olduğunu gösteriyor.

FİEM