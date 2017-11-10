İşgal Yönetimi Gazeteci Muhammed El-Gig'i Serbest Bıraktı
İşgal yönetimi Batı Yaka'nın El-Halil vilayeti sakinlerinden 35 yaşındaki gazeteci Muhammed El-Gig'i mahkumiyet süresinin sona ermesi üzerine serbest bıraktı.
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Gazeteci Muhammed El-Gig, Ocak ayında Ramallah kentinin kuzeyindeki bir askeri kontrol noktasında gözaltına alınmıştı.
İdari hapis cezasıyla cezalandırılan El-Gig, ikinci kez açlık grevi eylemine başlamış ve idari hapis cezasının sona erdirilip serbest bırakılacağına dair söz almıştı.
İşgal yönetimi daha sonra El-Gig hakkında iddianame hazırlayarak dava açtı ve Filistinli gazeteci avukatıyla yapılan pazarlık sonucu on buçuk ay hapse mahkum edildi.
Gazeteci Muhammed El-Gig, 2014-2015 yıllarında idari hapis cezasını protesto ederek Filistin esir hareketi tarihindeki en uzun açlık grevi eylemini gerçekleştirdi.
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