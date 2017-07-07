İşgal Rejimi Şeyh Raid Salah’ın Yurt Dışı Çıkış Yasağını Uzattı

Siyonist işgal rejimi İçişleri Bakanı Aryeh Deri, yaptığı açıklamada, Siyonist işgal rejimindeki kanunların kendisine verdiği yetkiyle bu kararı aldığını savundu.

Deri kararın gerekçesini anlatırken Raid Salah’ın işgal rejiminin güvenliğine zarar verebileceğini iddia ederek “Salah’ın dışarıya çıkmasında ciddi endişeler var. Bunun ulusal güvenliğe zarar vermesi muhtemeldir” ifadelerini kullandı.

Siyonist işgal rejimi, 1948’de işgal edilmiş Filistin topraklarındaki İslamî Hareket lideri Şeyh Salah ve diğer liderlere baskı yapıyor, onları susturmak için büyük çaba harcıyor, dışarı çıkıp Filistin davasını, Mescidi Aksa ve Kudüs’ün maruz kaldığı zulmü anlatmalarını engelliyor, onları Mescidi Aksa’dan uzaklaştırıyor, harekete bağlı hayır kuruluşlarına kilit vuruyor.

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