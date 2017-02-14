İşgal Rejimi Filistinli Kadın Esire 16 Yıl Hapis Cezası Verdi

»Ana Sayfa»Filistin
14.02.2017 20:08
İşgal Rejimi Filistinli Kadın Esire 16 Yıl Hapis Cezası Verdi
1948'de işgal edilen Filistin topraklarında yer alan El-Lud kentindeki işgal mahkemesi bugün (14 Şubat Salı), Filistinli bir kadın esire 16 yıl hapis cezası verdi.

İşgal mahkemesi, Kefer Kasım kenti sakinlerinden 23 yaşındaki Filistinli kadın esir Şatila Ebu Iyade'yi geçen yıl Nisan ayında Kefer Kasım'ın güneyindeki topraklar üzerinde kurulu Ra's El-Ayn Yahudi Yerleşkesine ait sanayi bölgesinde Yahudi yerleşimci bir kadını bıçaklamakla itham etti.

İşgal yönetiminin ayrıca Filistinli kadın esirin Kudüslü Muhammed Ebu Hudayr isimli genç ile Ed-Devabişe ailesinin Yahudi yerleşimciler tarafından yakılarak öldürülmelerinin ardından Siyonistlere yönelik eylemler planlamakla suçladığı belirtildi.

Filistinli kadın esir hakkında hazırlanan iddianamede, Şatila Ebu Iyade'nin bir şahıstan otomatik silah almak istediği ve arkadaşının düğününde havaya ateş edeceğini söylediği, fakat daha sonra genç kadının Kudüs'te işgalcilere yönelik eylem planladığının ve güvenlik tedbirlerinin yoğunluğu nedeniyle vazgeçtiğinin anlaşıldığı öne sürüldü.

İddianamede ayrıca Filistinli kadın esirin Aralık 2015'te internetten patlayıcı yapımını öğrendiği ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeleri satın aldığı, Ra's El-Ayn Yahudi Yerleşkesi sanayi bölgesinde bir lokantaya patlayıcı koymayı planladığı fakat başarılı olamadığı iddia edildi.

Ebu Iyade ailesi ise Filistinli kadın esire yöneltilen suçlamaların asılsız ve iddianamedeki delillerin uydurma olduğunu söyledi.

FİEM

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