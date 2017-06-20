İşgal Rejimi Bu Sabah Gazze Elektriğinin Bir Kısmını Daha Kıstı

Gazze’deki Enerji İdaresi konuyla ilgili yaptığı ve Filistin Enformasyon Merkezine ulaşan basın açıklamasında, kısıtlamanın 8 Megawatta ulaştığını, bununla dünden beri kesilen elektrik miktarının 16 Megawatta ulaştığını duyurdu.

Enerji İdaresi yaptığı açıklamanın devamında, her gün bu şekilde kısıtlamanın yapılacağına dair kendilerine bilgi verildiğini hatırlatarak, İsrail üzerinden gelen hatlarda yapılan bu kesintilerin Gazze’deki elektriği ciddi manada etkileyeceğini ve çok tehlikeli sonuçlara neden olacağını ifade etti.

İdare, yapılan kısıtlamaların ağır ve tehlikeli sonuçlarından işgal rejimiyle buna sebep olanların sorumlu olacağı uyarısında bulundu.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas’ın talebi üzerine İsrail üzerinden Gazze’ye gelen elektrik hatlarındaki elektriği aşamalı olarak azaltmaya başlayan işgal rejimi Gazze halkının yaşadığı sıkıntıların katlanmasına, yaşanan krizin derinleşmesine ve felakete dönüşmesine neden oluyor.

FİEM