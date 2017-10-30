İşgal Ordusunun Düzenlediği Saldırıda 3 Kişi Şehit Oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Dr. Eşref El-Kudra, üç şehidin ve biri ağır dokuz yaralının El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığını bildirdi.

El-Kudra, şehitlerin 25 yaşındaki Ahmed Halil Ebu Armane, 27 yaşındaki Amr Nessar El-Felit ve 30 yaşındaki Musabbah Şebir olduğunu açıkladı.

İşgal ordusu, Gazze Şeridi'nin doğusunda 1948'de işgal edilen topraklarda bulunan bir tünele saldırı düzenlediğini öne sürdü.

İşgal ordusu sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güney Cephe komutanlığı Han Yunus sınırına inşa edilmekte olan güvenlik duvarı yakınlarında ortaya çıkarılan inşa halindeki bir tüneli bugün öğle saatlerinde havaya uçurdu" dedi.

İşgal ordusunun tüneli patlatırken teknolojik imkanları kullandığını öne süren sözcü, söz konusu imkanların ne olduğu hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.

İşgal ordusu sözcüsü, tünelin havaya uçurulmasındaki amacın gerginliği yükseltmek olmadığını iddia etti.

Gazze Şeridi sınırında bugün öğle saatlerinde nereden geldiği anlaşılamayan patlama sesleri duyulmuş ve görgü tanıkları işgal ordusu savaş uçaklarının hava saldırısı düzenlemiş olabileceğini ifade etmişti.