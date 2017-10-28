İşgal Ordusu, Kassam’ın Füze Denemelerini Takip Etmek İçin Komando Timi Kurmuş

Yediot Ahranot gazetesi bugün (28 Ekim Cumartesi) yayınladığı haberde, söz konusu özel timin İsrail dışında bazı görevleri icra ettiğini, denizdeki mayınları temizlediğini, İsrail’in denizdeki gaz istasyonlarını koruduğunu belirterek, yeni birlikteki kişilerin 300 metre kadar derine dalış yapabildiklerini ve burada patlayıcı imha ettiklerini iddia etti.

Geçen Nisan ayında Siyonist deniz komandoları ABD’nin özel deniz birliğiyle ortak tatbikat yapmıştı. İşgal güçleri, 2014 savaşından sonra Kassam Tugaylarının zaman zaman denize doğru füze denemeleri gerçekleştirdiğini iddia ediyor. İşgal rejiminin iddiaları üzerine Kassam Tugayları ve Hamas bu konuda açıklama yapmaktan kaçınırken, direnişin Filistin halkını savunmak ve toprağını kurtarmak için askeri gücünü artırdığını ifade ediyorlar.