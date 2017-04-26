İşgal Mahkemesi Filistinli Genç Kızı 10 Yıl Hapis Cezasına Mahkum Etti

Filistinli genç kız 9 Şubat 2016'da Kudüs'ün Babu'l-Amud semtinde bir işgal askerini bıçaklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra işgal rejimi zindanlarının birinden diğerine nakledilen Melek Selman'ın şu an HaSharon Cezaevi'nde esir tutulduğu bildirildi.

İşgal rejimi mahkemelerinin askeri savcılık iddianamesini hazırlayana kadar Melek Selman'ın gözaltı süresini birkaç kez uzattığı ve Filistinli genç kızın iddianamede bıçaklama eylemi girişiminde bulunmakla suçlandığı kaydedildi.

İşgal güçleri, Kudüs İntifadası'nın başladığı Ekim 2015'ten bu yana çok sayıda Filistinli genç erkeği ve kızı bıçaklama eylemi girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alırken bazılarını da yine aynı gerekçeyle yargısız infaz yaparak şehit etti.

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