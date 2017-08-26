İşgal güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere sert müdahale

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen yürüyüşlere askerler, plastik mermi ve ses bombası kullanarak müdahale etti. Nablus kentinin batısındaki Kefr Kaddum beldesinde düzenlenen eylemde 5 yaşındaki Filistinli çocuk ile iki genç, plastik mermiyle yaralandı.

Yaralıların, Nablus'taki Rafidia Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında güvenlik gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi işgal birimleri inşasına karşı her cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, sis bombası ve tazyikli atık suyla müdahale ediyor.