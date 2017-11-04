İşgal Güçlerinden Batı Şeria'daki Gösterilere Müdahale

İşgalci İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da Ayrım Duvarı ve Yahudi işgal birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahale ettiği bildirildi.

Filistinli Halk Direniş Komiteleri'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Ayrım Duvarı ve Yahudi işgal birimlerini protesto için düzenlenen gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

Filistinli gençlerin ise askerlere molotofkokteyli ve taş atarak karşılık verdiği, yaşanan olaylarda onlarca kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi atlattığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail askerlerinin Nablus'un batı kesimindeki Kefr Kadum beldesinde gazetecileri alıkoyduğu, bölgeden ayrılmalarına izin vermediği ifade edildi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Mescid-i Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Bu nedenle Batı Şeria'daki üç milyona yakın Filistinli Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.