İşgal Güçleri Şehit Fadi Kamber'in Aile Fertlerini Gözaltına Aldı

»Ana Sayfa»Filistin
09.01.2017 22:17
İşgal Güçleri Şehit Fadi Kamber'in Aile Fertlerini Gözaltına Aldı
İşgal güçleri Kudüs'te gerçekleştirilen kamyon ile çarpma eyleminin ardından dün (8 Ocak Pazar) 5'i eylemi gerçekleştiren Fadi Kanber'in ailesinden olmak üzere 9 kişiyi gözaltına aldı.

İşgalcilere ait 0404 sitesi, işgal güçlerinin Kudüs'teki eylemden sonra Cebel El-Mukebbir'de dokuz kişiyi gözaltına aldığını, gözaltına alınanlardan beşinin Kanber ailesinden olduğunu ve Kudüs'teki bir güvenlik merkezine sorguya çekilmek üzere götürüldüklerini bildirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre işgal güçleri şehit Fadi Kanber'in Kudüs'ün güneyindeki Cebel El-Mukebbir beldesindeki evine baskın düzenledi ve evin altını üstüne getirerek arama yaptı.

İşgal güçlerinin şehit Fadi Kamber'in eşini, anne ve babası ile kardeşleri Muhammed ve Münzir'i gözaltına aldığı ifade edildi.

Şehit Fadi Kamber'in dört çocuğu olduğu, çocuklarının en büyüğünün yedi yaşında ve en küçüğünün ise henüz sekiz aylık olduğu bildirildi.

Kanber, dün öğle saatlerinde kullandığı kamyonla işgal askerlerine çarpmış, eylemde dört işgal askeri ölmüş ve 15 işgal askeri de yaralanmıştı.

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